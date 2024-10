Ilfattoquotidiano.it - Messi fa il boom di assist negli Usa? Nella Mls viene conteggiato anche quello “secondario”: cos’è e come funziona

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’ennesima americanata è servita. Roster e draft stile Nba, spettacoli prepartita e un modo per assegnare il secondo passaggio chiave unico al mondo. Non è una novità, ma è pur sempre curiosa. La Mls è una delle pochissime competizioni a registrare il cosiddetto ““: consiste nel premiare colui che effettua l’ultimo passaggio al giocatore che farà l’per il marcatore, in ordine è dunque il terzultimo a toccare il pallone. Una statistica insolita, già revisionatastoria della Lega e che unisce la Mls con la Nhl (hockey sul ghiaccio). Ene beneficia? Calcio e hockeyDefinirlo “americanata”, però, non è la cosa più corretta. Le sue radici, infatti, appartengono allo sport canadese per eccellenza. La National Hockey League (Nhl) ha iniziato ad utilizzare l’sin dagli anni ’30.