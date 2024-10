Marc Marquez vola nella Practice del Gp Thailandia (Di venerdì 25 ottobre 2024) BURIRAM (Thailandia) (ITALPRESS) – Lo spagnolo Marc Marquez (Ducati Gresini) è stato il migliore nel corso della Practice del Gran Premio di Thailandia, disputata sul circuito di Chang. Il tempo dell’otto volte campione del mondo è stato di 1’29?165 (nuovo record). Si deve accontentare, invece, della seconda piazza l’altro iberico Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, +0?110). A completare il podio del turno c’è Enea Bastianini (Ducati Lenovo, +0?162). Francesco Bagnaia chiude con il quarto crono (Ducati Lenovo, +0?195), precedendo un convincente Maverick Vinales (Aprilia, +0?341), al quinto posto. Nell’ordine, completano la top ten e accedono al Q2 Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Alex Marquez, Marco Bezzecchi e Johann Zarco. Out e costretti a passare dal Q1, tra gli altri, Binder, Quartararo e Di Giannantonio. Unlimitednews.it - Marc Marquez vola nella Practice del Gp Thailandia Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) BURIRAM () (ITALPRESS) – Lo spagnolo(Ducati Gresini) è stato il migliore nel corso delladel Gran Premio di, disputata sul circuito di Chang. Il tempo dell’otto volte campione del mondo è stato di 1’29?165 (nuovo record). Si deve accontentare, invece, della seconda piazza l’altro iberico Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, +0?110). A completare il podio del turno c’è Enea Bastianini (Ducati Lenovo, +0?162). Francesco Bagnaia chiude con il quarto crono (Ducati Lenovo, +0?195), precedendo un convincente Maverick Vinales (Aprilia, +0?341), al quinto posto. Nell’ordine, completano la top ten e accedono al Q2 Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Alexo Bezzecchi e Johann Zarco. Out e costretti a passare dal Q1, tra gli altri, Binder, Quartararo e Di Giannantonio.

