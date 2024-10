Maradona Jr: «Dimenticate il mio cognome, mi fa schifo» (VIDEO) (Di venerdì 25 ottobre 2024) Diego Maradona Sinagra ha esordito come nuovo allenatore dell’Ud Ibarra – squadra del sud di Tenerife, quattordicesima nel proprio girone nella terza serie spagnola – con un discorso motivazione ai giocatori. Le telecamere di “El Chiringuito” lo hanno ripreso mentre dice alla squadra: “Dimenticate il mio cognome, mi fa schifo. Non è facile, ma Dimenticatelo”. “Sono qui per vincere. Devo vincere, perché non ho lasciato i miei figli a cinque ore di aereo per continuare a perdere partite”. Diego Maradona Jr (@diegoMaradonajr) , entrenador de la @UDIbarra. “Olvídense de mi apellido, me chupa un h*evo”. @marcosbenito9 ha estado con él en sus primeros días en Las Galletas, Tenerife. pic.twitter.com/ThgCV2eR0w — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 25, 2024 In un’intervista con il giornalista Marcos Benito, il figlio del Pibe dice che “è un’esperienza di cui avevo bisogno. Ilnapolista.it - Maradona Jr: «Dimenticate il mio cognome, mi fa schifo» (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) DiegoSinagra ha esordito come nuovo allenatore dell’Ud Ibarra – squadra del sud di Tenerife, quattordicesima nel proprio girone nella terza serie spagnola – con un discorso motivazione ai giocatori. Le telecamere di “El Chiringuito” lo hanno ripreso mentre dice alla squadra: “il mio, mi fa. Non è facile, malo”. “Sono qui per vincere. Devo vincere, perché non ho lasciato i miei figli a cinque ore di aereo per continuare a perdere partite”. DiegoJr (@diegojr) , entrenador de la @UDIbarra. “Olvídense de mi apellido, me chupa un h*evo”. @marcosbenito9 ha estado con él en sus primeros días en Las Galletas, Tenerife. pic.twitter.com/ThgCV2eR0w — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 25, 2024 In un’intervista con il giornalista Marcos Benito, il figlio del Pibe dice che “è un’esperienza di cui avevo bisogno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Non mi fanno entrare". Cosa è successo tra Dalma Maradona e la SSC Napoli: tre episodi. Ma le porte in realtà sono aperte - Ultimissime Calcio Napoli- "Non mi fanno entrare allo stadio Maradona", questa la denuncia avanzata in queste ore da Dalma Maradona che ha sollevato polemiche e perplessità nell'ambiente partenopeo. L ... (msn.com)

Stadio Maradona aperto per i figli di Diego: il club li aspetta nella tribuna vip dopo le accuse di Dalma - La risposta ufficiosa di De Laurentiis dopo la denuncia di Dalma Maradona: nessuna preclusione per gli eredi del Diez ... (napoli.repubblica.it)

Franco Baresi: «Dai trionfi a San Siro alle sfide con mio fratello Beppe. Maradona volle la mia maglia» - I ricordi del fuoriclasse nel libro che ha presentato a Casa Milan: «Ancora in gioco, il viaggio interiore di un capitano» «La Juve mi ha corteggiato, la società ha detto no: io non sarei mai andato. (msn.com)

L'ANALISI - Cagni: "Il Napoli è imballato, Conte ha preparato un piano atletico per i big match" - “Secondo me il Napoli ha sofferto ad Empoli anche perché è imballato. Non conosco i piani di Conte e del suo staff, però da quello che ho visto ho l’impressione – ha detto l’allenatore Gigi Cagni a Ra ... (napolimagazine.com)