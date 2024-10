Mantovani | Con Benitez cambiammo il club Vi racconto tutto…

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Leonardo, ex responsabile scouting del Napoli, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Radio Napoli Centrale in cui ha svelato diversi retroscena di mercato e ripercorso la sua carriera. La definizione di scout nel mondo del calcio “Io comincerei col dire che il termine scout ormai è poco adatto a quello che è effettivamente il lavoro che noi facciamo all’interno delle società. Se andiamo a tradurre letteralmente la parola ‘scout’, andremmo a parlare di esploratore, quindi andare in territori sconosciuti per trovare qualcosa che non si conosce ancora. Quando fai colui che deve ricercare giocatori di altissimo livello, nel caso del Napoli, in realtà si tratta non tanto di andare a scoprire giocatori che non si conoscono, quanto di andare a selezionare dei giocatori che si pensano possano essere adatti e ad analizzarli.