Mangiare sano durante l’autunno (Di venerdì 25 ottobre 2024) l’autunno può diventare un’occasione per ricaricare le batterie grazie alla scelta di cibi sani, buoni e tonificanti. Basta seguire qualche consiglio degli esperti nutrizionisti. Limitare gli zuccheri nascosti contenuti nelle farine bianche (soprattutto pane bianco e dolci), gli acidi grassi trans delle patatine e quelli saturi di salumi e carni rosse. Per avere proteine importanti, utili alla rigenerazione cellulare e a preservare la massa muscolare, basta fare scorta di frutta secca, soia, legumi (lenticchie, ceci, quinoa). La cucina arricchita dalle spezie è la strada migliore per la buona salute. Spezie e aromi come zenzero, curcuma, rosmarino, peperoncino e paprika contengono principi attivi antinfiammatori, mentre la cannella migliora l’equilibrio dei livelli di zucchero nel sangue, fondamentale per i diabetici. Quotidiano.net - Mangiare sano durante l’autunno Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024)può diventare un’occasione per ricaricare le batterie grazie alla scelta di cibi sani, buoni e tonificanti. Basta seguire qualche consiglio degli esperti nutrizionisti. Limitare gli zuccheri nascosti contenuti nelle farine bianche (soprattutto pane bianco e dolci), gli acidi grassi trans delle patatine e quelli saturi di salumi e carni rosse. Per avere proteine importanti, utili alla rigenerazione cellulare e a preservare la massa muscolare, basta fare scorta di frutta secca, soia, legumi (lenticchie, ceci, quinoa). La cucina arricchita dalle spezie è la strada migliore per la buona salute. Spezie e aromi come zenzero, curcuma, rosmarino, peperoncino e paprika contengono principi attivi antinfiammatori, mentre la cannella migliora l’equilibrio dei livelli di zucchero nel sangue, fondamentale per i diabetici.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cos’è il metodo meal prep e perché può essere molto utile per mangiare in modo più sano? Ecco in cosa consiste e come organizzarsi - Una buona organizzazione aiuta sicuramente a mangiare in modo più sano. È questo uno dei principi ispiratori del meal prep, abbreviazione del termine inglese “meal preparation”. Ma in cosa consiste e come organizzarsi al meglio? Ecco alcuni ... (Iodonna.it)

Al "Campania" i bambini imparano a mangiare sano divertendosi con "Superfood Kids" - Educazione alimentare per i più piccoli. Giochi e quiz interattivi per imparare cosa e come mangiare e diventare così supereroi della nutrizione. Il Centro Commerciale "Campania" di Marcianise spalanca le porte ai bambini con i Kids Lab. Il ... (Casertanews.it)

Educazione alimentare : “Superfood Kids” al centro commerciale Campania i bambini imparano a mangiare sano - Marcianise. Educazione alimentare per i più piccoli. Giochi e quiz interattivi per imparare cosa e come mangiare e diventare così supereroi della nutrizione. Il Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, spalanca le porte ... (Casertanotizie.com)

Scuola e alimentazione : l’importanza di mangiare sano - Il pasto scolastico è un’occasione fondamentale per l’educazione alimentare. L’Asl Toscana sud est, attraverso il suo lavoro nella ristorazione scolastica, mira a garantire la sicurezza degli alimenti e l’adeguatezza nutrizionale. Negli ultimi 25 ... (Lortica.it)