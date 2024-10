Maltempo il nubifragio improvviso blocca tutto | disagi enormi

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

Un maltempo ha colpito duramente Civitavecchia, con particolari danni concentrati nella zona sud della città, dove le forti piogge hanno trasformato le strade in veri e propri fiumi. San Gordiano è una delle aree maggiormente in difficoltà, con strade sommerse dall'acqua e la SS Aurelia in parte inaccessibile, rendendo difficoltoso il collegamento con Santa Marinella. L'allagamento ha interessato anche la zona del ponte vicino al ristorante l'Ideale, dove la situazione è critica: molte auto e diversi mezzi pesanti sono rimasti bloccati in acqua, accendendo le quattro frecce in attesa dei soccorsi, mentre la circolazione è quasi paralizzata.