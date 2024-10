LIVE Italia-Malta 1-0, amichevole calcio femminile in DIRETTA: Girelli di testa sblocca il match dopo appena 6 minuti. Fuori Bartoli per infortunio (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32? Brutto intervento di Ebejer che rischia di perdere la palla e servire Beccari. 30? Non riesce letteralmente a fare 5 passaggi di fila la nazionale maltese. Italia che tuttavia non sta sfruttando i tanti palloni che arrivano in fase offensiva. 29? Prova la conclusione sempre Glionna da Fuori ma colpisce male la sfera. Punteggio fermo sull’1-0. 28? Difficoltà, da parte dell’11 di Tesse, anche a LIVEllo fisico. Ci prova Bonfatini a servire Glionna! Ma niente da fare, sprecato il 2-0 sotto porta. 25? Ritmi fin qui lentissimi. Prima punizione per la nazionale maltese che prova a buttare in mezzo all’area Italiana un pallone ma non conclude. 23? Fuorigioco di Bonfantini. Bella l’imbucata centrale DIRETTAmente dalla difesa. Ci riprova in ripartenza Malta ma spreca tutto con un passaggio filtrante che esce sul fondo. Oasport.it - LIVE Italia-Malta 1-0, amichevole calcio femminile in DIRETTA: Girelli di testa sblocca il match dopo appena 6 minuti. Fuori Bartoli per infortunio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32? Brutto intervento di Ebejer che rischia di perdere la palla e servire Beccari. 30? Non riesce letteralmente a fare 5 passaggi di fila la nazionale maltese.che tuttavia non sta sfruttando i tanti palloni che arrivano in fase offensiva. 29? Prova la conclusione sempre Glionna dama colpisce male la sfera. Punteggio fermo sull’1-0. 28? Difficoltà, da parte dell’11 di Tesse, anche allo fisico. Ci prova Bonfatini a servire Glionna! Ma niente da fare, sprecato il 2-0 sotto porta. 25? Ritmi fin qui lentissimi. Prima punizione per la nazionale maltese che prova a buttare in mezzo all’areana un pallone ma non conclude. 23?gioco di Bonfantini. Bella l’imbucata centralemente dalla difesa. Ci riprova in ripartenzama spreca tutto con un passaggio filtrante che esce sul fondo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Italia-Malta 1-0 - amichevole calcio femminile in DIRETTA : Girelli di testa sblocca il match dopo appena 6 minuti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18? Si sta scaldando Filangeri, giocatrice della Fiorentina. 17? Momentaneamente in 10 il team azzurro. Si teneva il flessore destro la giocatrice italiana. 16? Intervento scomposto di Farrugia che stende ... (Oasport.it)

LIVE Italia-Malta 1-0 - amichevole calcio femminile in DIRETTA : Beccari ci prova al volo di destro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8? Era nell’aria. Troppa la pressione che stava mettendo la nazionale italiana sulle retrovie maltesi. Il cross, arrivato dalla sinistra, ha trovato la testa di Girelli che prontamente ha saputo girare e ... (Oasport.it)

LIVE Italia-Malta - amichevole calcio femminile in DIRETTA : trazione offensiva per le azzurre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:44 Ecco le formazioni ufficiali: Italia (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Lenzini, Piga, Soffia; Glionna, Severini Greggi; Bonfantini, Girelli, Beccari. Allenatore: Andrea Soncin. Malta (4-4-2): Ebejer; ... (Oasport.it)

Stop a “Storie Italiane” - l’annuncio in diretta di Eleonora Daniele - News tv. Stop a “Storie Italiane”, l’annuncio in diretta di Eleonora Daniele. Storie straordinarie e storie di ogni giorno si alternano ed intrecciano in studio per raccontare l’Italia. I protagonisti raccontano le proprie vicende in prima persona, ... (Tvzap.it)