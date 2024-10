Life Is Strange Double Exposure: Come recuperare la fotocamera di Safi (Di venerdì 25 ottobre 2024) In Life Is Strange: Double Exposure, Max e Chloe devono risolvere l’intricata morte di Safi all’interno del Dead World. Una chiave per scagionare Moses, un personaggio centrale, è nascosta proprio nella sua fotocamera. Dopo aver sbloccato il telefono di Vinh vi spiegheremo Come recuperare la fotocamera di Safi. Accesso al Laboratorio di Moses Nel Dead World, il Detective Alderman tiene sotto controllo l’entrata del laboratorio, quindi è necessario trovare un modo alternativo per accedere. Individua un punto di “shift” (porta tra i mondi) dietro l’angolo, accanto a un carrello di pulizia. Da lì, passa al Living World e dirigiti verso il laboratorio di Moses. Conversazione con Moses nel Living World Ora nel laboratorio, parla con Moses, che sta riparando il suo telescopio. Durante la conversazione, chiedigli se ha nascosto qualcosa di insolito. Gamerbrain.net - Life Is Strange Double Exposure: Come recuperare la fotocamera di Safi Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) InIs, Max e Chloe devono risolvere l’intricata morte diall’interno del Dead World. Una chiave per scagionare Moses, un personaggio centrale, è nascosta proprio nella sua. Dopo aver sbloccato il telefono di Vinh vi spiegheremoladi. Accesso al Laboratorio di Moses Nel Dead World, il Detective Alderman tiene sotto controllo l’entrata del laboratorio, quindi è necessario trovare un modo alternativo per accedere. Individua un punto di “shift” (porta tra i mondi) dietro l’angolo, accanto a un carrello di pulizia. Da lì, passa al Living World e dirigiti verso il laboratorio di Moses. Conversazione con Moses nel Living World Ora nel laboratorio, parla con Moses, che sta riparando il suo telescopio. Durante la conversazione, chiedigli se ha nascosto qualcosa di insolito.

