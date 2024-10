Dilei.it - Letizia di Spagna seducente in viola. Ma la gonna di Leonor è un errore fatale

(Di venerdì 25 ottobre 2024)di, in compagnia di entrambe le figliee Sofia e di suo marito Felipe, ha presenziato al concerto che precede la consegna dei Premi Principessa delle Asturie indossando un abito ametista aderente, firmato Roland Mouret, affittato, che le stava divinamente. Ma non sono mancati scivoloni di stile. Fonte: IPALa Famiglia Reale al concerto, prima dei Premi Principessa delle Asturiediancora una volta si conferma la più elegante del reame. I Premi Principessa delle Asturie, che si tengono ogni anno a Oviedo, sono uno degli appuntamenti più glamour della Casa Reale. Da quando ha sposato Felipe, la Reina sfoggia look fantastici in questa occasione, anche se da quando suo figlia maggiore,, futura Regina e attuale Principessa delle Asturie, ha compiuto 18 anni, cerca di lasciarle la scena, presentandosi con mise meno sofisticate.