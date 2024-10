Gamberorosso.it - Le 40 migliori trattorie d'Italia secondo il Gambero Rosso

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La nuova edizione della guida Ristoranti d’del, presentata al Teatro Eliseo di Roma in occasione della premiazione trasmessa in diretta streaming, come ogni anno, oltre aifine dining della Penisola, premia anche i locali più rappresentativi delle tradizioni regionaline. I top conquistano il riconoscimento dei Tre Gamberi, quest'anno ben 40 insegne – su un totale complessivo di 502segnalate - con 7 nuovi ingressi: La Piola in Piemonte, l’Antica Trattoria del Gallo in Lombardia, Lerchner's in Ruggen in Alto Adige, Osteria Fratelli Pavesi in Emilia Romagna, Buccia e Nú Trattoriana dal 1960 nel Lazio, Arieddas - La Cucina della Marmilla in Sardegna.