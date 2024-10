Lazio prima in Europa League, Pedro e Pellegrini illuminano in Olanda: le pagelle (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lazio, le pagelle di Pedro e Luca Pellegrini, i migliori in campo nel successo dei biancocelesti in casa del Twente in Europa League La Lazio dopo ieri sera si ritrova ancora in cima alla classifica del girone unico di Europa League: contro il Twente la squadra di Baroni si impone con un gol per tempo: Calcionews24.com - Lazio prima in Europa League, Pedro e Pellegrini illuminano in Olanda: le pagelle Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 25 ottobre 2024), ledie Luca, i migliori in campo nel successo dei biancocelesti in casa del Twente inLadopo ieri sera si ritrova ancora in cima alla classifica del girone unico di: contro il Twente la squadra di Baroni si impone con un gol per tempo:

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Europa League - la Lazio passa in Olanda : Twente battuto 0-2 - La Lazio si impone per 2-0 in casa degli olandesi del Twente nella terza giornata dell’Europa League. A chiudere la gara è la rete di Isaksen all’87’ sfruttando l’assist di Dele-Bashiru in contropiede. Nel primo tempo il gol di Pedro, convalidato ... (Lapresse.it)

Europa League - Twente-Lazio 0-2 : a segno Pedro e Isaksen - (Adnkronos) – Alla Lazio bastano i gol di Pedro nel primo tempo e di Isaksen nei minuti finali della ripresa,… L'articolo Europa League, Twente-Lazio 0-2: a segno Pedro e Isaksen proviene da Quotidiano Rosso di Sera. (Rossodisera.eu)

Europa League - la Lazio piega un Twente in 10 uomini : 2-0 in Olanda - La Lazio conserva il primo posto in Europa League dopo tre giornate. La squadra di Marco Baroni supera 2-0 il Twente (rimasto in 10 uomini dall’11') con i gol di Pedro e Isaksen allo Stadion di Enschede (dove gli uomini di Oosting erano rimasti ... (Gazzettadelsud.it)

Europa League - Twente-Lazio 0-2 : a segno Pedro e Isaksen - (Adnkronos) – Alla Lazio bastano i gol di Pedro nel primo tempo e di Isaksen nei minuti finali della ripresa, per aggiudicarsi i tre punti in Olanda nella sfida con il Twente, nella terza giornata di Europa League. La squadra di Baroni, con gli ... (Seriea24.it)