La Virtus ha finalmente trovato l’America Con questo Clyburn la svolta ora è possibile

Tra i 70 punti che la Virtus ha segnato mercoledì sera a Belgrado, ben 27 portano la firma di Will Clyburn. Non è il suo record personale in Eurolega, nell'aprile del 2021 a Istanbul ne realizzò 34 con la maglia del Cska, ma si tratta di un buon bottino a cui bisogna aggiungere il fatto che l'ala statunitense non aveva mai vinto nella capitale serba. I motivi di festa sarebbero tanti per chi nelle precedenti partite ufficiali non aveva mai convinto, ma il numero otto bianconero ha subito spostato i riflettori dalla sua prestazione a quella di tutta la squadra. "L'unica cosa che conta è che abbiamo vinto – ha dichiarato l'Americano alla fine della gara –. Siamo stati bravi a restare uniti, a combattere e a tenere strette le maglie in difese".

