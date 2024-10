La Cina non è a conoscenza delle truppe nordcoreane in Russia (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Cina ha detto che non è a conoscenza delle truppe nordcoreane in Russia. Nel frattempo, il presidente russo Vladimir Putin sembra riconoscere indirettamente le segnalazioni di truppe nordcoreane in Russia. La Cina non è a conoscenza delle truppe nordcoreane in Russia La Cina ha dichiarato di “non essere a conoscenza” della presenza di truppe Periodicodaily.com - La Cina non è a conoscenza delle truppe nordcoreane in Russia Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Laha detto che non è ain. Nel frattempo, il presidente russo Vladimir Putin sembra riconoscere indirettamente le segnalazioni diin. Lanon è ainLaha dichiarato di “non essere a” della presenza di

