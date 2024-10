Karate: grandi risultati dei piemontesi ai Mondiali Giovanili di Jesolo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dal 9 al 13 ottobre 2024, il Palazzetto del Turismo di Jesolo ha ospitato i Campionati Mondiali Giovanili di Karate, un evento storico per l'Italia che per la prima volta ha organizzato questo prestigioso torneo. Oltre 1.995 atleti provenienti da 109 nazioni hanno gareggiato nelle categorie Torinotoday.it - Karate: grandi risultati dei piemontesi ai Mondiali Giovanili di Jesolo Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dal 9 al 13 ottobre 2024, il Palazzetto del Turismo diha ospitato i Campionatidi, un evento storico per l'Italia che per la prima volta ha organizzato questo prestigioso torneo. Oltre 1.995 atleti provenienti da 109 nazioni hanno gareggiato nelle categorie

Oro ai mondiali giovanili di karate - e a 21 anni è un idolo della Palestina - AGI - È diventata una stella tra i palestinesi la 21enne Mariam Bsharat, vincitrice sabato scorso della medaglia d'oro ai mondiali di karate giovanili di Jesolo, in Veneto. Si tratta del primo successo iridato per un rappresentante della Palestina ... (Agi.it)

Campionati mondiali di Karate - indotto da 4 milioni per il territorio. A dicembre la “Youth League” - Circa quattromila persone da tutto il mondo hanno soggiornato a Jesolo per una settimana, cresce l’indotto per albergatori e ristoratori. Proseguono le iniziative green, la società organizzatrice Veneto Multisport pianta sessanta alberi Si sono ... (Puntomagazine.it)

Italia da Record ai Campionati mondiali giovanili di karate di Jesolo : 5 Ori e 15 medaglie per gli azzurri - Tommasino Almerico, a soli 15 anni, conquista l’oro superando Danimarca, Arabia Saudita, Egitto e Montenegro, in un’edizione che vede la partecipazione di 1995 atleti da 109 nazioni. Roma, 13 ottobre 2024 – È calato il sipario sulla ... (Puntomagazine.it)

Karate - storica medaglia per l'atleta riccionese : è bronzo ai campionati Mondiali di Jesolo - Martina Padoan e le sue compagne di squadra della nazionale italiana, dopo un percorso vincente contro le più forti squadre di kata del mondo, hanno conquistato a Jesolo un molto più che meritato bronzo, battendo in finale la nazionale femminile ... (Riminitoday.it)