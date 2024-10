Inter-Juventus, tre indisponibili per Thiago Motta. Un’opzione – TS (Di venerdì 25 ottobre 2024) Inter-Juventus sarà la partita di domenica delle ore 18 valida per la nona giornata di campionato. Thiago Motta deve superare l’ostacolo delle indisponibilità, da Tuttosport spunta Un’opzione. PARTITA – L’Inter attende la Juventus domenica a San Siro. Viene dalla vittoria in extremis contro lo Young Boys per 1-0 ed è in un momento di crescente fiducia grazie ai cinque successi consecutivi tra campionato e Champions League. Nelle ultime due sono arrivati importanti clean sheet, anche Yann Sommer ha ottenuto i primi ottimi risultati. Dall’altra parte la Juventus deve cancellare la sconfitta con lo Stoccarda e non avrà diversi uomini a disposizione. Inter-Juventus, gli assenti per Thiago Motta ASSENTI – Thiago Motta dovrà sopperire a tre assenze importanti: Teun Koopmeiners è la prima. L’olandese potrebbe tornare con l’Udinese, non sicuramente con l’Inter. Inter-news.it - Inter-Juventus, tre indisponibili per Thiago Motta. Un’opzione – TS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)sarà la partita di domenica delle ore 18 valida per la nona giornata di campionato.deve superare l’ostacolo delletà, da Tuttosport spunta. PARTITA – L’attende ladomenica a San Siro. Viene dalla vittoria in extremis contro lo Young Boys per 1-0 ed è in un momento di crescente fiducia grazie ai cinque successi consecutivi tra campionato e Champions League. Nelle ultime due sono arrivati importanti clean sheet, anche Yann Sommer ha ottenuto i primi ottimi risultati. Dall’altra parte ladeve cancellare la sconfitta con lo Stoccarda e non avrà diversi uomini a disposizione., gli assenti perASSENTI –dovrà sopperire a tre assenze importanti: Teun Koopmeiners è la prima. L’olandese potrebbe tornare con l’Udinese, non sicuramente con l’

