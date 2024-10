Inter-Juventus (domenica 27 ottobre 2024 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il derby d’Italia tra Inter e Juve dovrà chiarire alcuni Interrogativi rimasti in sospeso dall’inizio della stagione. I bianconeri raggiungono San Siro ricordando chiaramente il precedente di febbraio e la sconfitta 1-0 che fece tramontare definitivamente l’illusione che l’ultimo Allegri potesse contendere il titolo ai nerazzurri. La domanda intorno alla squadra di Thiago Motta non InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Inter-Juventus (domenica 27 ottobre 2024 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il derby d’Italia trae Juve dovrà chiarire alcunirogativi rimasti in sospeso dall’inizio della stagione. I bianconeri raggiungono San Siro ricordando chiaramente il precedente di febbraio e la sconfitta 1-0 che fece tramontare definitivamente l’illusione che l’ultimo Allegri potesse contendere il titolo ai nerazzurri. La domanda intorno alla squadra di Thiago Motta non InfoBetting: Scommesse Sportive e

Inter-Juventus - tre indisponibili per Thiago Motta. Un’opzione – TS - Inter-Juventus sarà la partita di domenica delle ore 18 valida per la nona giornata di campionato. Thiago Motta deve superare l’ostacolo delle indisponibilità, da Tuttosport spunta un’opzione. PARTITA – L’Inter attende la Juventus domenica a San ... (Inter-news.it)

Dimarco-Cambiaso - le fasce dell’Italia si affrontano in Inter-Juventus – TS - Federico Dimarco e Andrea Cambiaso, compagni con la maglia dell’Italia, si scontreranno nella partita tra Inter e Juventus. Il racconto di Tuttosport. SFIDA – Federico Dimarco e Andrea Cambiaso si scontreranno faccia a faccia nella partita delle ... (Inter-news.it)

Dumfries trova continuità! Inter-Juventus - possibile titolarità – TS - Denzel Dumfries chiedeva continuità dal ritiro con la nazionale e ora la sta ricevendo da Simone Inzaghi. Inter-Juventus potrebbe portare ad una conferma importante per l’esterno secondo Tuttosport. PROBLEMI – Normalmente sarebbe stato Matteo ... (Inter-news.it)

Barella o Asllani - chi il regista in Inter-Juventus? Una sorpresa – TS - Nicolò Barella da regista è totalmente sprecato. Il giocatore ha sostituito Hakan Calhanoglu contro la Roma e con lo Young Boys: in Inter-Juventus Simone Inzaghi pensa ad una sorpresa secondo Tuttosport. OUT – Nicolò Barella o Kristjan Asllani? Il ... (Inter-news.it)