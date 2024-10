Insegnamento delle lingue straniere nella scuola primaria a docenti specializzati. Lettera (Di venerdì 25 ottobre 2024) Inviata da Antonia Plutino - Egregio Ministro Valditara, noi, un gruppo di docenti di lingue straniere e laureati in Traduzione e Mediazione Culturale, ci rivolgiamo a Lei con l'intento di sottoporre alla Sua attenzione una questione di cruciale importanza per il futuro educativo dei nostri studenti: l'Insegnamento delle lingue straniere nella scuola primaria. L'articolo Insegnamento delle lingue straniere nella scuola primaria a docenti specializzati. Lettera . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Inviata da Antonia Plutino - Egregio Ministro Valditara, noi, un gruppo didie laureati in Traduzione e Mediazione Culturale, ci rivolgiamo a Lei con l'intento di sottoporre alla Sua attenzione una questione di cruciale importanza per il futuro educativo dei nostri studenti: l'. L'articolo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Back to school : la sfida delle lingue straniere per milioni di studenti ha un alleato con Vasco Electronics - Milano, 17 settembre 2023 – Con l’inizio di ogni nuovo anno scolastico, emergono nuove sfide per gli studenti chiamati alla padronanza delle lingue straniere, indispensabile in un mondo sempre più interconnesso e globalizzato. Nel corso degli anni, ... (Pantareinews.com)

In Italia - due o più lingue straniere si studiano negli istituti tecnici : dati Eurydice 2023 - Nel 2002, il Consiglio Europeo dei Capi di Stato e di Governo di Barcellona ha fissato l'obiettivo di garantire l'insegnamento di due lingue straniere a tutti gli studenti fin dall'infanzia. L'analisi dei dati del Rapporto Eurydice 2023 ci permette ... (Orizzontescuola.it)