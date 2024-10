Inchiesta sulla Curva Sud, resta in carcere l’ex bodyguard di Fedez: respinto il ricorso di Rosiello e Bonissi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Resteranno in carcere Cristian Rosiello, ex bodyguard di Fedez, e Riccardo Bonissi, arrestati lo scorso 30 settembre nell’ambito dell’Inchiesta sulla presunta rete di criminalità e collusione con la ‘ndrangheta legata alla Curva Sud e alla Curva Nord di San Siro. Il Tribunale del Riesame di Milano ha respinto il ricorso degli avvocati dei due ultrà milanisti e confermato l’ordinanza di custodia cautelare. Nei giorni scorsi, giudici avevano già respinto per Mauro Nepi, ultrà interista anche lui arrestato nell’Inchiesta milanese. Christian Rosiello, 41 anni, è accusato, assieme al capo ultrà rossonero Luca Lucci ed altri, di estorsione sulla vendita di birre in Curva e di associazione per delinquere, sempre con Lucci e altri, tra cui Bonissi, anche per aver preso parte ad una serie di aggressioni. Ilgiorno.it - Inchiesta sulla Curva Sud, resta in carcere l’ex bodyguard di Fedez: respinto il ricorso di Rosiello e Bonissi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Resteranno inCristian, exdi, e Riccardo, arti lo scorso 30 settembre nell’ambito dell’presunta rete di criminalità e collusione con la ‘ndrangheta legata allaSud e allaNord di San Siro. Il Tribunale del Riesame di Milano haildegli avvocati dei due ultrà milanisti e confermato l’ordinanza di custodia cautelare. Nei giorni scorsi, giudici avevano giàper Mauro Nepi, ultrà interista anche lui arto nell’milanese. Christian, 41 anni, è accusato, assieme al capo ultrà rossonero Luca Lucci ed altri, di estorsionevendita di birre ine di associazione per delinquere, sempre con Lucci e altri, tra cui, anche per aver preso parte ad una serie di aggressioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Adamo Dionisi - luci e ombre del celebre attore : gli anni in curva - il teatro e il cinema come salvezza dal carcere - Adamo Dionisi è morto a 59 anni. Una prematura scomparsa che però non ha scalfito il proprio successo: chi era l’attore fuori dal set. Adamo Dionisi è morto a 59 anni dopo aver provato a sconfiggere una malattia che aveva scoperto relativamente da ... (Cityrumors.it)

Beretta in carcere dopo l’omicidio Bellocco : li schiaccio. Il tavolo tra i capi della curva Nord post-scudetto : ecco quando è maturata la rottura - Le intercettazioni parlano chiaro e raccontano come da almeno un anno i ferri fossero cortissimi tra Antonio Bellocco e Andrea Beretta. Qualcuno lo sapeva? Poi, improvvisamente, l’omicidio di Cernusco sul Naviglio. I video, la dinamica: Beretta, ... (Ilfattoquotidiano.it)