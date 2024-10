Noinotizie.it - Il portale edilizia “non funziona”: ingegneri Bat, “valuteremo un esposto alla procura” Nei confronti della Provincia

Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dall’Ordine degliBat: “Da ormai quasi un anno abbiamo seri problemi a depositare e perfezionare le pratiche all’ufficiole per l’sismica perché iltelematico che ci ha imposto l’Ente non. Dopo mesi di interlocuzioni infruttifere con gli organi politici e tecnici, adesso siamo stanchi di aspettare: chiediamo risposte immediate e concrete alle nostre innumerevoli richieste di intervento. Qualora non dovessimo ricevere risposte esaurienti entro i prossimi dieci giorni,concretamente unRepubblica”. Il Consiglio dell’Ordine deglidi Barletta–Andria–Trani torna all’attacco sulla vicenda del P.I.E.S.I.