Il PalaRescifina ospita il calciobalilla l' Akademia Sant' Anna costretta a traslocare

Akademia Sant'Anna "sfrattata" dal PalaRescifina. La società che milita nell'importante campionato di A2 di pallavolo è stata infatti costretta a lasciare il palazzetto di San Filippo che ospiterà fino al 27 ottobre la Coppa Italia e Campionato Italiano Assoluto" di calciobalilla paralimpico

