Il Messaggero | Roma, Hummels ai tifosi: "Se mi fanno giocare ci sono" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Slitta ancora l'esordio di Mats Hummels con la maglia della Roma, che era atteso per la partita di Europa League contro la Dinamo Kiev. Al termine della sfida, in cui ha collezionato l'ennesima panchina, il difensore tedesco ha trascorso un paio d'ore in giro per la città, più precisamente nel quartiere Trastevere. Lì avrebbe incontrato alcuni tifosi giallorossi e, tra foto e autografi, avrebbe detto loro: "Non so perché non gioco. sono a disposizione del mister, se mi fanno giocare ci sono". A riportarlo è Il Messaggero. Dal canto suo, a fine partita il tecnico della Roma Ivan Juric si era assunto la responsabilità del mancato impiego di Hummels, dicendo: "In questo momento N'Dicka sta facendo bene e la difesa sembra reggere bene. Vedo Hummels come un'alternativa a N'Dicka. Tuttavia è un grande professionista, ha sempre un ottimo atteggiamento in allenamento e avrà le sue occasioni".

