Il mercato coperto compie 93 anni e prepara una nuova Albinelli Box (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Il mercato Albinelli compie 93 anni, è stato aperto il 28 ottobre del 1931, e per l’occasione abbiamo deciso di ricordare questa ricorrenza offrendo ai nostri clienti qualcosa di originale per festeggiare con noi”. Andrea Solieri, presidente del Consorzio mercato Albinelli, presenta così le Modenatoday.it - Il mercato coperto compie 93 anni e prepara una nuova Albinelli Box Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Il93, è stato aperto il 28 ottobre del 1931, e per l’occasione abbiamo deciso di ricordare questa ricorrenza offrendo ai nostri clienti qualcosa di originale per festeggiare con noi”. Andrea Solieri, presidente del Consorzio, presenta così le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

East Market compie 10 anni - il mercato vintage riparte con tante novità : data - orari ed espositori - Milano, 15 settembre 2024 – Buon compleanno East Market! L’evento del vintage milanese che quest’anno festeggia i 10 anni di attività e lo fa ripartendo domenica 22 settembre con la sua formula consolidata, ma anche tante novità. 300 ... (Ilgiorno.it)

Betis : Assane Diao compie 19 anni costretto a voltare pagina sul mercato - 2024-09-07 12:58:25 Il web è in subbuglio: “Il penultimo gioiello della fabbrica Betis“, quindi si qualifica LaLiga sui loro social network Assane Diao per congratularmi con te questo sabato, 7 settembre, per il tuo 19esimo compleanno. Il giovane ... (Justcalcio.com)

L’allenatore del Manchester United Erik ten Hag compie un’enorme inversione di tendenza nel mercato - che farà storcere il naso agli esperti : rapporto - Sito inglese: Mentre il Manchester United, a quanto si dice, si avvicina al quinto acquisto estivo, anche le spese saranno al centro dell’attenzione negli ultimi dieci giorni di mercato. I Red Devils hanno inseguito per tutta l’estate il ... (Justcalcio.com)