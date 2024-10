Il medico in pensione: “Siamo diventati solo burocrati. E a rimetterci sono i pazienti” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Firenze, 25 ottobre 2024 – Ricordate il ’vecchio’ medico, atteso dalla mamma come un incontestabile oracolo, che suonava il campanello, saliva su con la borsa marrone e dopo la visita emetteva la sentenza e su carta vergava nero su bianco la medicina che faceva al caso? Preistoria, ahinoi, e non tanto perché sia passato chissà quanto tempo da quel piccolo mondo antico (e analogico) quanto perché l’accelerazione vertiginosa – e a quanta pare fallace – del digitale ha stravolto usi e costumi della dialetti dottore/paziente con risultati che sulla carta potevano – e magari potranno – essere vincenti che ad oggi impicciano parecchio il quotidiano. Ce lo conferma il medico fiorentino Fabio Mazzerelli, una vita con il camice bianco, e da poco tempo in pensione. Lanazione.it - Il medico in pensione: “Siamo diventati solo burocrati. E a rimetterci sono i pazienti” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Firenze, 25 ottobre 2024 – Ricordate il ’vecchio’, atteso dalla mamma come un incontestabile oracolo, che suonava il campanello, saliva su con la borsa marrone e dopo la visita emetteva la sentenza e su carta vergava nero su bianco la medicina che faceva al caso? Preistoria, ahinoi, e non tanto perché sia passato chissà quanto tempo da quel piccolo mondo antico (e analogico) quanto perché l’accelerazione vertiginosa – e a quanta pare fallace – del digitale ha stravolto usi e costumi della dialetti dottore/paziente con risultati che sulla carta potevano – e magari potranno – essere vincenti che ad oggi impicciano parecchio il quotidiano. Ce lo conferma ilfiorentino Fabio Mazzerelli, una vita con il camice bianco, e da poco tempo in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piazza gremita per salutare il medico che va in pensione : "Grazie a tutti per l'affetto" - CELLINO SAN MARCO - In centinaia si sono radunati sabato scorso in piazza Aldo Moro a Cellino San Marco per salutare il medico di famiglia Gaetano Perrone che dopo 33 anni di servizio è andato in pensione, all'età di 70 anni. L'incontro era ... (Brindisireport.it)

Non risponde al telefono per giorni : medico in pensione muore in ospedale - Dolore e sconcerto a Nocera Inferiore per la morte di un medico in pensione. I familiari non avevano sue notizie da alcuni giorni. E, per questo, si sono rivolti ai carabinieri e vigili del fuoco: questi ultimi, attraverso un’auto scala, hanno ... (Salernotoday.it)

Alessia Neboso - morta dopo intervento al seno : famiglia ringrazia Procura dopo la sospensione del medico - La famiglia di Alessia Neboso, la ragazza di 21 anni morta nel settembre del 2023 dopo un intervento di chirurgia estetica al seno, ha ringraziato la Procura di Napoli dopo che ieri ha sospeso il medico che la operò e sequestrato la ... (Fanpage.it)

Luigi Rossato - trovato il corpo senza vita del medico in pensione vittima dell'esplosione nella villetta di tre piani - GALLIO (VICENZA) - Dopo una notte di ricerche, è stato trovato il corpo senza vita di Luigi Rossato, medico in pensione che abitava nella villetta crollata in seguito ad uno scoppio provocato... (Ilgazzettino.it)