Lanazione.it - Il lungomare pisano chiude al traffico per i pomeriggi festivi

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Pisa, 25 ottobre 2024 - Ilsarà chiuso alnei. È stata pubblicata nei giorni scorsi l’ordinanza della polizia municipale che dispone limitazioni alla sosta e alla circolazione dei veicoli in alcune vie della frazione di Marina di Pisa a partire dal 27 ottobre fino al 23 marzo 2025. Sono interessati i tratti stradali della via della Repubblica Pisana, via Padre Agostino da Montefeltro, via Tullio Crosio e piazza Baleari braccetto nord e braccetto sud. L’ordinanza della municipale prevede nello specifico l’adozione dei seguenti provvedimenti in tali tratti stradali: divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione coattiva, dalle ore 14.00 alle ore 18.