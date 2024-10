Calciomercato.it - Il giovane Njie decide Torino-Como: Vanoli aggancia il Milan

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Vittoria di misura del Torino in casa contro il Como: a decidere è il giovane Njie, alla sua prima rete in Serie A Vince il Torino nel secondo anticipo della nona giornata di Serie A: è una rete del 19enne Njie, la prima in Serie A, a regalare i tre punti ai granata contro il Como. Partita molto contratta nel primo tempo. Pronti, via e Strafezza si fa già ammonire per uno step on foot. Sembra l'inizio di una gara combattuta ed invece Torino e Como rallentano subito, hanno paura di scoprirsi e il risultato è una partita senza occasioni. L'unica nella prima frazione di gioco porta la firma di Fadera che al 25? ruba palla a Coco e si invola verso la porta avversaria, ma Milinkovic-Savic gli dice no. Nel finale di tempo, tegola per Fabregas: infortunio muscolare per Sergi Roberto costretto ad uscire.