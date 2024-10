Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Taranto incontra il Sindaco di Martina Franca e la cittadinanza: stop alle truffe (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIeri pomeriggio a Martina Franca si è tenuto, nella splendida cornice offerta dal Palazzo Ducale, presso la sala consiliare, un incontro aperto a tutta la cittadinanza, volto ad informare sul fenomeno delle truffe commesse ai danni di anziani. La conferenza ha visto la partecipazione, concomitante alla prima visita ufficiale presso quel Comune, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Taranto, Colonnello Antonio Marinucci, del Comandante della Compagnia Carabinieri di Martina Franca, Capitano Silvana Fabbricatore, e del Sindaco Gianfranco Palmisano. Tarantinitime.it - Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Taranto incontra il Sindaco di Martina Franca e la cittadinanza: stop alle truffe Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIeri pomeriggio asi è tenuto, nella splendida cornice offerta dal Palazzo Ducale, presso la sala consiliare, un incontro aperto a tutta la, volto ad informare sul fenomeno dellecommesse ai danni di anziani. La conferenza ha visto la partecipazione, concomitante alla prima visita ufficiale presso quel Comune, deldeidi, Colonnello Antonio Marinucci, deldella Compagniadi, Capitano Silvana Fabbricatore, e delGianfranco Palmisano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo la finale alla Royal Albert Hall per il Wakeup gospel la festa a Martina Franca dall’1 al 4 novembre Quarta edizione - Di seguito il comunicato: Torna in Valle d’Itria la quarta edizione del WakeUp Gospel FEST, l’evento artistico di musica gospel che da venerdì 1 a lunedì 4 novembre 2024 animerà workshop, didattica e concerti, con la direzione artistica del Maestro ... (Noinotizie.it)

Brindisi di scena a Martina Franca : nel 2022 successo firmato da D'Anna - Il Brindisi si appresta subito a tornare in campo, dopo il pareggio a reti bianche contro il Costa d'Amalfi. Mercoledì 23 ottobre infatti è in programma il turno infrasettimanale valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie D, girone H: ... (Brindisireport.it)

Autobus in fiamme - paura a Martina Franca - Tarantini Time QuotidianoUn autobus della linea BuSmart ha preso fuoco nella serata di ieri a Martina Franca, mentre percorreva via Alcide De Gasperi. L’autobus era completamente vuoto quando il conducente ha notato del fumo fuoriuscire dal vano ... (Tarantinitime.it)

Martina Franca : si è incendiato lo Smartbus Mentre era in marcia sulla circumvallazione - Il veicolo pubblico ha preso fuoco mentre circolava in viale De Gasperi. In servizio da alcuni anni a Martina Franca rappresenta un servizio innovativo del trasporto pubblico locale di Martina Franca. Per lo spegnimento al lavoro i vigili del ... (Noinotizie.it)