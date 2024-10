I valori di Borsa italiana e spread oggi 25 ottobre 2024 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ultima sessione di contrattazioni della settimana per i mercati europei. C’è grande attesa per l’apertura della Borsa italiana e per i valori dello spread tra Btp e Bund tedeschi. Ieri, giovedì 24 ottobre, Milano ha concluso invariata dopo aver perso smalto nel pomeriggio. Le quotazioni di Borsa e spread in tempo reale 8.04 – Prezzo dell’oro in calo a 2.741 dollari l’oncia Quotazioni dell’oro in calo questa mattina sui mercati internazionali. Il lingotto con consegna immediata cede lo 0,29% a 2.741 dollari l’oncia. 8.01 – Petrolio in lieve rialzo, Wti a 70,39 dollari al barile Quotazioni del petrolio in rialzo questa mattina sui mercati internazionali. Il greggio Wti passa di mano a 70,39 dollari al barile (+0,28%) mentre il Brent guadagna lo 0,32% a 74,62 dollari al barile. 4. Lettera43.it - I valori di Borsa italiana e spread oggi 25 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ultima sessione di contrattazioni della settimana per i mercati europei. C’è grande attesa per l’apertura dellae per idellotra Btp e Bund tedeschi. Ieri, giovedì 24, Milano ha concluso invariata dopo aver perso smalto nel pomeriggio. Le quotazioni diin tempo reale 8.04 – Prezzo dell’oro in calo a 2.741 dollari l’oncia Quotazioni dell’oro in calo questa mattina sui mercati internazionali. Il lingotto con consegna immediata cede lo 0,29% a 2.741 dollari l’oncia. 8.01 – Petrolio in lieve rialzo, Wti a 70,39 dollari al barile Quotazioni del petrolio in rialzo questa mattina sui mercati internazionali. Il greggio Wti passa di mano a 70,39 dollari al barile (+0,28%) mentre il Brent guadagna lo 0,32% a 74,62 dollari al barile. 4.

