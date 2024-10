I 427 ‘travagliati' giorni del primo governo D'Alema, l'unico post-comunista a Palazzo Chigi (Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - Ventisei anni fa, con 188 voti favorevoli, 116 contrari e 1 astenuto, otteneva la fiducia al Senato il primo governo guidato da un ex esponente del Partito comunista. Rimase in carica un anno, due mesi e un giorno. Ma come nacque il governo guidato da Massimo D'Alema? Il 9 ottobre il raggruppamento ulivista guidato da Romano Prodi, vincitore delle elezioni politiche del 1996 e al governo da due anni, perde l'appoggio esterno di Rifondazione comunista, al cui interno sussiste una diarchia tra Armando Cossutta e Fausto Bertinotti. Quest'ultimo, dopo la manovra finanziaria presentata dal governo, decide, infatti, di non votare la fiducia posta da Prodi, causando una scissione nel partito tra coloro a favore della sfiducia e la parte di minoranza, guidata da Cossutta e Diliberto, contrari, invece, alla crisi di governo. Agi.it - I 427 ‘travagliati' giorni del primo governo D'Alema, l'unico post-comunista a Palazzo Chigi Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - Ventisei anni fa, con 188 voti favorevoli, 116 contrari e 1 astenuto, otteneva la fiducia al Senato ilguidato da un ex esponente del Partito. Rimase in carica un anno, due mesi e un giorno. Ma come nacque ilguidato da Massimo D'? Il 9 ottobre il raggruppamento ulivista guidato da Romano Prodi, vincitore delle elezioni politiche del 1996 e alda due anni, perde l'appoggio esterno di Rifondazione, al cui interno sussiste una diarchia tra Armando Cossutta e Fausto Bertinotti. Quest'ultimo, dopo la manovra finanziaria presentata dal, decide, infatti, di non votare la fiduciaa da Prodi, causando una scissione nel partito tra coloro a favore della sfiducia e la parte di minoranza, guidata da Cossutta e Diliberto, contrari, invece, alla crisi di

