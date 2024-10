Panorama.it - Guterres a Kazan: pace o tradimento? L’ONU sotto accusa per l’incontro con Putin

(Di venerdì 25 ottobre 2024)tra Antónioe Vladimir, il primo dal 2022, si è svolto in margine al Summit BRICS a, scatenando subito un mare di polemiche. La scelta del Segretario Generale deldi volare in Russia, declinando mesi prima l’invito al Forum per lain Svizzera, ha fatto alzare sopracciglia e innescato una serie di critiche, in particolare da Kiev. Per l’Ucraina, si è trattato di una “cattiva scelta” che getta ombre sulla neutralità del. Ma perché tanto clamore? Nel suo intervento,ha rivolto un accorato appello ai leader del BRICS,lineando l’urgenza di riportare lain alcune delle aree più tormentate del pianeta: Gaza, Libano, Ucraina e Sudan.