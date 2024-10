Grande Fratello vip news ultim’ora sondaggi oggi: più votati il 28/10/24 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 25 Ottobre 2024 12:55 pm by Redazione Alfonso Signorini ha aperto il nuovo televoto del Grande Fratello 18 e partono i sondaggi con le percentuali che fanno da previsione. Tramite il parere espresso dal pubblico, è possibile capire chi sta superando bene la sfida e chi, invece, rischia di essere eliminato. Nella decima puntata, in onda lunedì 28 ottobre 2024, due tra Helena Prestes, Amanda Lecciso, Iago Garcia, Luca Giglioli, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti risulteranno l’immunità e saranno eletti i preferiti. Ma chi? Vediamo insieme cosa rivelano i sondaggi in queste ultime ore. Ogni giorno, questo articolo verrà aggiornato con le percentuali attuali, fino alla chiusura del televoto. Latuafonte.com - Grande Fratello vip news ultim’ora sondaggi oggi: più votati il 28/10/24 Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 25 Ottobre 2024 12:55 pm by Redazione Alfonso Signorini ha aperto il nuovo televoto del18 e partono icon le percentuali che fanno da previsione. Tramite il parere espresso dal pubblico, è possibile capire chi sta superando bene la sfida e chi, invece, rischia di essere eliminato. Nella decima puntata, in onda lunedì 28 ottobre 2024, due tra Helena Prestes, Amanda Lecciso, Iago Garcia, Luca Giglioli, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti risulteranno l’immunità e saranno eletti i preferiti. Ma chi? Vediamo insieme cosa rivelano iin queste ultime ore. Ogni giorno, questo articolo verrà aggiornato con le percentuali attuali, fino alla chiusura del televoto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato - il bacio al Grande Fratello spagnolo : cosa è successo - I due inquilini si sono lasciati andare alle coccole sotto le coperte Tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è sbocciato l'amore. I due inquilini del Grande Fratello da quando hanno messo piede nella casa del Gran Hermano non hanno avuto più il ... (Sbircialanotizia.it)

“Ma come lei?”. Grande Fratello - colpo di scena su Helena : è cambiato tutto - Il Grande Fratello è sempre in grande fermento e anche dall’esterno della casa escono notizie, che talvolta sono contrastanti tra di loro. L’ultimo colpo di scena ha riguardato Helena, infatti rispetto a quanto precedentemente detto, c’è stata una ... (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello - Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi in crisi : arriva il confronto - Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi si sentono molto attratti e la casa del Grande Fratello non fa che avvicinarli, ma entrambi pensano di non poter essere una coppia. (Comingsoon.it)

“Mi hanno detto di Shaila”. Iago in confessionale - poi esce e parla : Grande Fratello nel panico - Durante una conversazione con Javier Martínez, Iago Garcia ha rivelato che gli autori del Grande Fratello gli avevano chiesto, in confessionale, di parlare di Shaila Gatta. Tuttavia, mentre stava raccontando questo dettaglio a Javier, la regia ha ... (Tuttivip.it)