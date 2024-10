Giulia Cecchettin, il padre Gino: “Vogliono capire chi è Turetta, per me è chiarissimo” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gino Cecchettin non ha dubbi su chi sia veramente Filippo Turetta, reo confesso di aver ucciso Giulia Cecchettin nel novembre 2023 in un parcheggio a Fossò, in provincia di Venezia. “Vogliono capire chi è Filippo Turetta, ma per me è chiarissimo”, ha detto il padre della vittima uscendo dall’aula dove è in corso il processo a carico del 23enne di Torreglia. “Abbiamo capito chi è Turetta, ora il suo avvocato dice che vuole capire, quello che emerge è che la vita del prossimo è sacra e va rispettata”. “Ognuno faccia le sue considerazioni, non voglio entrare nel merito”, ha aggiunto. Lapresse.it - Giulia Cecchettin, il padre Gino: “Vogliono capire chi è Turetta, per me è chiarissimo” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)non ha dubbi su chi sia veramente Filippo, reo confesso di aver uccisonel novembre 2023 in un parcheggio a Fossò, in provincia di Venezia. “chi è Filippo, ma per me è”, ha detto ildella vittima uscendo dall’aula dove è in corso il processo a carico del 23enne di Torreglia. “Abbiamo capito chi è, ora il suo avvocato dice che vuole, quello che emerge è che la vita del prossimo è sacra e va rispettata”. “Ognuno faccia le sue considerazioni, non voglio entrare nel merito”, ha aggiunto.

