Giornate della prevenzione del benessere a Napoli: un evento per la salute e il benessere in Piazza del Plebiscito (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Napoli, con l'assessore alla salute Vincenzo Santagada, organizza due Giornate dedicate alla prevenzione e al benessere, alle quali parteciperanno per il terzo anno consecutivo anche i Lions del Distretto 108 YA e la Fondazione Lions. L'evento si terrà in Piazza del Plebiscito dalle 9:30 alle 18 nei giorni 26 e 27 ottobre, offrendo alla cittadinanza un'opportunità unica di accedere a controlli sanitari e informazioni utili per migliorare la propria salute. L'iniziativa vedrà la presenza di cinque gazebi e due camper, messi a disposizione dal Lions del Distretto 108 YA. Uno dei camper sarà dedicato al controllo della vista, grazie alla responsabile Lea D'Agostino, mentre l'altro offrirà visite audiometriche, permettendo ai partecipanti di verificare la propria salute uditiva.

