Georgina Rodriguez in ospedale per una polmonite, come sta la compagna di Ronaldo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo tendono a non parlare frequentemente della propria vita privata. Non sono di certo le persone più riservate al mondo, certo, ma prediligono una dose di privacy maggiore rispetto alla media. Sorprende dunque che tanti dettagli sulle condizioni di salute della celebre modella siano stati condivisi. Sappiamo che ha trascorso giorni molto delicati in ospedale a causa di una polmonite. Ha poi deciso di rompere il silenzio e svelare le proprie condizioni attuali. Georgina Rodriguez in ospedale Non è affatto un momento facile per Georgina Rodriguez. Al netto di una vita lussuosa, che da tempo conduce al fianco di Cristiano Ronaldo, compagno e padre dei suoi figli, la modella sta avendo dei gravi problemi di salute. Ha infatti raccontato ai propri follower d’essere stata ricoverata a causa di una polmonite. Dilei.it - Georgina Rodriguez in ospedale per una polmonite, come sta la compagna di Ronaldo Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)e Cristianotendono a non parlare frequentemente della propria vita privata. Non sono di certo le persone più riservate al mondo, certo, ma prediligono una dose di privacy maggiore rispetto alla media. Sorprende dunque che tanti dettagli sulle condizioni di salute della celebre modella siano stati condivisi. Sappiamo che ha trascorso giorni molto delicati ina causa di una. Ha poi deciso di rompere il silenzio e svelare le proprie condizioni attuali.inNon è affatto un momento facile per. Al netto di una vita lussuosa, che da tempo conduce al fianco di Cristiano, compagno e padre dei suoi figli, la modella sta avendo dei gravi problemi di salute. Ha infatti raccontato ai propri follower d’essere stata ricoverata a causa di una

