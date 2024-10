Gaza, raid di Israele su una casa a Khan Yunis: almeno 23 morti (Di venerdì 25 ottobre 2024) almeno 23 persone sono morte in un bombardamento israeliano che nelle ultime ore ha colpito una casa vicino Khan Yunis, nel Sud della Striscia di Gaza. Lo scrive Al Jazeera. Giovedì, altre 18 persone sono state uccise e decine di altre ferite in un raid su un’ex scuola diventata un campo profughi a Nuseirat, nel centro dell’enclave palestinese. Secondo l’esercito israeliano nel complesso scolastico si nascondeva un gruppo di agenti di Hamas che pianificava e realizzava attacchi contro Israele. Sempre nelle stesse ore, la Protezione civile di Gaza afferma che l’esercito israeliano ha compiuto un «massacro di massa» radendo al suolo almeno 10 edifici residenziali nel campo profughi di Jabalia, nel Nord della Striscia. Lettera43.it - Gaza, raid di Israele su una casa a Khan Yunis: almeno 23 morti Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)23 persone sono morte in un bombardamento israeliano che nelle ultime ore ha colpito unavicino, nel Sud della Striscia di. Lo scrive Al Jazeera. Giovedì, altre 18 persone sono state uccise e decine di altre ferite in unsu un’ex scuola diventata un campo profughi a Nuseirat, nel centro dell’enclave palestinese. Secondo l’esercito israeliano nel complesso scolastico si nascondeva un gruppo di agenti di Hamas che pianificava e realizzava attacchi contro. Sempre nelle stesse ore, la Protezione civile diafferma che l’esercito israeliano ha compiuto un «massacro di massa» radendo al suolo10 edifici residenziali nel campo profughi di Jabalia, nel Nord della Striscia.

