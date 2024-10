Gaeta.it - Furto alla metro di Roma: fermata una borseggiatrice nei pressi del Vaticano

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una mattina di routine si è trasformata in un’imprevista operazione di sicurezza nei trasporti pubblici di. Ieri, intorno alle 8.30, due agenti della Polizia di Stato del I Distretto Trevi – Campo Marzio hanno svolto la loro attività di pattugliamento contro i borseggi inpolitana. Questa operazione si è conclusa con il fermo di una giovane donna, coinvolta in un rocambolesco tentativo diai danni di turisti orientali. L’intervento dei poliziotti In un’azione coordinata e tempestiva, i poliziotti hanno riconosciuto una donna di ventisei anni con precedenti penali specifici. L’attenzione degli agenti è stata attratta dsua insistenza nel seguire una coppia di turisti, apparentemente ignari del pericolo che correvano.