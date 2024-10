Isaechia.it - Francesco Totti paparazzato con Marialuisa Jacobelli: la reazione di Noemi Bocchi (e la crisi che esiste già da tempo)

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024), dopo la tormentata fine del suo matrimonio con Ilary Blasi, fa coppia fissa conda quasi tre anni. I due, sempre parsi molto affiatati, hanno costruito una vera e propria famiglia allargata in cui sembrava regnare l’armonia e in cui c’era spazio per i figli di entrambi. Non è un caso che si parli al passato: è degli ultimi giorni la notizia – o meglio, la paparazzata – diall’ingresso e all’uscita di un hotel, in cui avrebbe trascorso circa un’ora in compagnia della giornalista sportiva. Quest’ultima, come vi avevamo raccontato in QUESTO articolo, avrebbe confermato la liaison in modo chiaro. Come riporta Fanpage.