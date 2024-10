Frana in zona via Altofonte, massi si staccano dalla montagna e cadono su una terrazza (Di venerdì 25 ottobre 2024) Paura nelle prime ore di oggi (venerdì 25 ottobre) in via Salita Mulino Vittoria, una traversa di via Altofonte, che si inerpica ai piedi di Pizzo Orecchiuta. Erano le 5, quando alcuni massi si sono staccati dal costone roccioso finendo sulla terrazza di una casa, che si trova al civico 62. Non Palermotoday.it - Frana in zona via Altofonte, massi si staccano dalla montagna e cadono su una terrazza Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Paura nelle prime ore di oggi (venerdì 25 ottobre) in via Salita Mulino Vittoria, una traversa di via, che si inerpica ai piedi di Pizzo Orecchiuta. Erano le 5, quando alcunisi sono staccati dal costone roccioso finendo sulladi una casa, che si trova al civico 62. Non

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Frana in zona via Altofonte, massi si staccano dalla montagna e cadono su una terrazza - Paura nelle prime ore di oggi (venerdì 25 ottobre) in via Salita Mulino Vittoria, una traversa di via Altofonte, che si inerpica ai piedi di Pizzo Orecchiuta. Erano le 5, quando alcuni massi si sono ... (palermotoday.it)

Palermo, frana parte di un costone roccioso: terra e massi su tre palazzine in via Salita Mulino Vittoria - Parte di un costone roccioso è caduto su alcune palazzine nella zona di via Altofonte a Palermo. La frana ha interessato tre palazzine in via Salita Mulino Vittoria. A marzo scorso c’era stato già un ... (mondopalermo.it)