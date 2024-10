Fossi, scattano nuovi monitoraggi: "I lavori non sono stati realizzati" (Di venerdì 25 ottobre 2024) nuovi monitoraggi di operai e tecnici, ieri, nella zona ricompresa tra il canale della Liscia e il fosso dello Zocco dove, ad inizio settimana, sono proseguiti gli interventi dopo il maltempo di sabato scorso, che aveva determinato alcuni allagamenti nei campi. La guardia resta alta nel territorio, specie dopo l’alluvione del 19 settembre scorso che ha avuto conseguenze pesanti per famiglie e imprese. A tal proposito, tornando sugli ultimi eventi meteorologici avversi, il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo ha presentato un’interrogazione su Castelferretti. Ilrestodelcarlino.it - Fossi, scattano nuovi monitoraggi: "I lavori non sono stati realizzati" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)di operai e tecnici, ieri, nella zona ricompresa tra il canale della Liscia e il fosso dello Zocco dove, ad inizio settimana,proseguiti gli interventi dopo il maltempo di sabato scorso, che aveva determinato alcuni allagamenti nei campi. La guardia resta alta nel territorio, specie dopo l’alluvione del 19 settembre scorso che ha avuto conseguenze pesanti per famiglie e imprese. A tal proposito, tornando sugli ultimi eventi meteorologici avversi, il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo ha presentato un’interrogazione su Castelferretti.

