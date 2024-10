Ilfattoquotidiano.it - Fino a 71mila euro l’anno per tenere un migrante nel Cpr, ma nei centri eseguito solo il 10% dei rimpatri. Il report di ActionAid

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Uno straniero nel Centro perdi Macomer, in Sardegna, costa 52mila. A Brindisi si sale a(quasi 200al giorno) perché in due anni il centro non ne ha mai ospitati più di 14. A Torino nel 2023 abbiamo speso 3 milioni, ma il Cpr ha aperto per meno di tre mesi. Va così in tutta Italia, senza eccezioni. Le cifre sono ufficiali, ottenute a fatica dal Viminale e inserite nel“Trattenuti. Una radiografia del sistema detentivo per stranieri” die del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari. Ad emergere è un fallimento che i governi ignorano ma i cittadini pagano. Il risultato? “Sia di meno, a costi più alti e in maniera sempre più coercitiva”, dice Giuseppe Campesi dell’ateneo barese, tra i massimi esperti in Italia di detenzione amministrativa e