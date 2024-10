Filippo Turetta per la prima volta in tribunale, ammette la premeditazione del femminicidio di Giulia Cecchettin (Di venerdì 25 ottobre 2024) Filippo Turetta è arrivato nell’aula della Corte d’Assise di Venezia dove viene interrogato come imputato nel processo per l’omicidio dell’ex fidanzata, Giulia Cecchettin. In aula, davanti a lui, tra le parti civili, è presente anche il papà della ragazza, Gino Cecchettin. Metropolitanmagazine.it - Filippo Turetta per la prima volta in tribunale, ammette la premeditazione del femminicidio di Giulia Cecchettin Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)è arrivato nell’aula della Corte d’Assise di Venezia dove viene interrogato come imputato nel processo per l’omicidio dell’ex fidanzata,. In aula, davanti a lui, tra le parti civili, è presente anche il papà della ragazza, Gino

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Turetta in aula ammette la premeditazione : "Ho mentito. Ipotizzavo di fare del male a Giulia" - "Voglio raccontare tutto quello che è successo", esordisce Filippo Turetta iniziando il suo interrogatorio, il primo in un'aula di tribunale. Davanti alla corte d'Assise di Venezia si tiene oggi, 25 ottobre, la seconda udienza del processo per ... (Today.it)

Filippo Turetta in tribunale : «Ho pensato di rapire Giulia e di toglierle la vita. Ero arrabbiato - pensavo che le cose potessero cambiare» - Filippo Turetta è oggi in tribunale per raccontare la sua verità davanti ai giudici e a Gino Cecchettin: «Voglio raccontare tutto». Turetta è entrato... (Ilgazzettino.it)

Filippo Turetta in aula - l’aberrante confessione : “Ho premeditato rapimento e omicidio di Giulia” - Sguardo basso, cammina dietro all’agente che gli indica dove sedersi. Filippo Turetta è arrivato stamane nell’aula della corte d’Assise di Venezia per rispondere all’interrogatorio nel processo che lo vede imputato per l’omicidio dell’ex fidanzata ... (Secoloditalia.it)

Femminicidio Cecchettin - Turetta ammette premeditazione. In aula il papà di Giulia - A Venezia si sta svolgendo oggi la seconda udienza del processo per il femminicidio di Giulia Cecchettin. È presente nell’aula del tribunale, per la prima volta, anche Filippo Turetta, l'assassino reo confesso della ragazza di Vigonovo. Non era mai ... (Tg24.sky.it)