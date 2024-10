Famiglia Pallavicino, storia dinastica e mecenatismo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Firenze, 25 ottobre 2025 – È stato presentato a Palazzo Interiano Pallavicino a Genova, alla presenza del principe Domenico Antonio Pallavicino e del critico d’arte Vittorio Sgarbi, l’esclusivo volume ’I Pallavicino di Genova. Una stirpe obertenga patrizia genovese nella storia d’Europa e del Mediterraneo’, ricco excursus storiografico e divulgativo su una Famiglia che ha ricoperto per oltre 800 anni le più importanti cariche pubbliche, i principali ruoli di governo, delicati incarichi diplomatici e alti gradi militari riuscendo sempre a contemperare operazioni finanziarie e attività mercantili con uno spiccato mecenatismo sia in campo artistico sia sociale. «Ho la soddisfazione di presentare, questo volume dedicato alla storia della mia Famiglia – ha detto il principe Pallavicino – . Lanazione.it - Famiglia Pallavicino, storia dinastica e mecenatismo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Firenze, 25 ottobre 2025 – È stato presentato a Palazzo Interianoa Genova, alla presenza del principe Domenico Antonioe del critico d’arte Vittorio Sgarbi, l’esclusivo volume ’Idi Genova. Una stirpe obertenga patrizia genovese nellad’Europa e del Mediterraneo’, ricco excursus storiografico e divulgativo su unache ha ricoperto per oltre 800 anni le più importanti cariche pubbliche, i principali ruoli di governo, delicati incarichi diplomatici e alti gradi militari riuscendo sempre a contemperare operazioni finanziarie e attività mercantili con uno spiccatosia in campo artistico sia sociale. «Ho la soddisfazione di presentare, questo volume dedicato alladella mia– ha detto il principe– .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tutti da Marina Berlusconi alla festa per il bookstore di Mondadori: le pillole del giorno - Alla mega festa per l'inaugurazione del nuovo bookstore di Mondadori nella Galleria Alberto Sordi di Roma arrivano in tantissimi a baciare la pantofola a Marina Berlusconi. Le foto. (lettera43.it)

‘I Pallavicino di Genova’, presentato il volume che racconta la storia della dinastia - È stato presentato martedì scorso a Palazzo Interiano Pallavicino a Genova, alla presenza del Principe Domenico Antonio Pallavicino e del noto critico d’arte Vittorio Sgarbi, l’esclusivo volume “I Pal ... (genova3000.it)

Cultura: i Pallavicino di Genova, in un volume l'avventura di una stirpe nella storia della Superba e del Mediterraneo - Il principe Domenico Antonio Pallavicino: "Voglio valorizzare il patrimonio storico familiare per consegnarlo intatto alla città" ... (telenord.it)

I Pallavicino di Genova, in un libro la storia di una stirpe - Una stirpe obertenga patrizia genovese nella storia d'Europa e del Mediterraneo' l'esclusivo volume presentato a Palazzo Interiano Pallavicino a Genova, alla presenza del principe Domenico Antonio ... (ansa.it)