Ex infermiera uccisa a colpi di fucile a Parma: a trovarla il nipote, il marito irreperibile per ore (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una donna di 62 anni, Marina Cavalieri, è stata trovata morta in casa San’Andrea Bagni, nel Parmense. Al vaglio la posizione del marito, irreperibile per ore e trovato poi in Toscana. Fanpage.it - Ex infermiera uccisa a colpi di fucile a Parma: a trovarla il nipote, il marito irreperibile per ore Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una donna di 62 anni, Marina Cavalieri, è stata trovata morta in casa San’Andrea Bagni, nel Parmense. Al vaglio la posizione delper ore e trovato poi in Toscana.

