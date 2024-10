Eni scommette su Versalis | 2 miliardi per l’industria sostenibile

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) In previsione della presentazione del Piano Strategico 2024-2027, Eni ha lanciato una nuova fase di trasformazione per la sua società chimica, investendo circa 2di euro per ridurre del 40% le emissioni di CO2 in Italia. Questo piano ambizioso non si limita a un’azione di decarbonizzazione, ma è una visione a lungo termine che mira a guidare il settore chimico verso una sostenibilità concreta e duratura entro il 2050. Un impegno per l’innovazione e la sostenibilità Eni sta lavorando da tempo per trasformare la sua attività su tutti i fronti, con investimenti mirati a ricerca, sviluppo e implementazione di tecnologie avanzate per la transizione energetica.