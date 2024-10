Energia, Magellan Circle: "Da eolico offshore grandi opportunità, Sicilia in posizione strategica" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - "Quando abbiamo pensato di realizzare la prima edizione di 'offshore Wind Revolution' volevamo un porto che si volesse posizionare sul tema dell'offshore e la Sicilia ha un sistema di porti capace di ospitare l'industria dell'offshore. Un'industria che si sta sviluppando, che non è ancora matura a livello italiano, ma che ha delle potenzialità e delle opportunità in termini di politica industriale e posti di lavoro notevole. E che, inoltre, è fondamentale per la transizione energetica". Così Alexio Picco, chairman Magellan Circle, a margine della prima edizione di 'offshore Wind Revolution' organizzata insieme all'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale a Palermo. Liberoquotidiano.it - Energia, Magellan Circle: "Da eolico offshore grandi opportunità, Sicilia in posizione strategica" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - "Quando abbiamo pensato di realizzare la prima edizione di 'Wind Revolution' volevamo un porto che si volesse posizionare sul tema dell'e laha un sistema di porti capace di ospitare l'industria dell'. Un'industria che si sta sviluppando, che non è ancora matura a livello italiano, ma che ha delle potenzialità e dellein termini di politica industriale e posti di lavoro notevole. E che, inoltre, è fondamentale per la transizione energetica". Così Alexio Picco, chairman, a margine della prima edizione di 'Wind Revolution' organizzata insieme all'Autorità di Sistema portuale del Mare dioccidentale a Palermo.

Energia - Lupi (Adsp Sicilia occidentale) : “Eolico offshore opportunità per occupazione e sviluppo” - Luca Lupi, segretario generale dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale parlando, a Palermo, a margine dell'incontro 'Offshore Wind Revolution' "Crediamo che i porti siciliani possano svolgere un ruolo fondamentale perché ... (Sbircialanotizia.it)

Energia - Lupi (Adsp Sicilia occidentale) : “Eolico offshore opportunità per occupazione e sviluppo” - (Adnkronos) – "Crediamo che i porti siciliani possano svolgere un ruolo fondamentale perché l'eolico offshore non è solamente una modalità per diversificare il mix energetico nazionale, non è solamente un obiettivo per raggiungere i target europei ... (Webmagazine24.it)

Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - "Crediamo che i porti siciliani possano svolgere un ruolo fondamentale perché l'eolico offshore non è solamente una modalità per diversificare il mix energetico nazionale, non è solamente un obiettivo per raggiungere

