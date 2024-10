Sport.quotidiano.net - Ekong, il giovane con tanta voglia di crescere: "Lavoro molto per essere migliore di ieri"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) di Simone Cioni EMPOLI Primo gol in azzurro ed esordio nell’Under 21 svedese. Questo primo scorcio di stagione si sta rivelando importante per l’attaccante dell’Empoli Emmanuel, arrivato nel 2018 nel settore giovanile azzurro dove ha militato fino alla Primavera prima di due esperienze in prestito al Perugia in B e al Nk Istra nella A slovena. Figlio d’arte, il papà Prince Ikpe è stato un calciatore nigeriano con 9 presenze nella propria Nazionale ed un’apparizione anche nella serie C italiana alla Reggiana prima di chiudere la carriera in Svezia, il classe 2002 azzurro si sta pian piano ritagliando il suo spazio. Sebbene sempre a partita in corso, a parte la vittoriosa trasferta di Torino in Coppa Italia dove è partito dall’inizio sbloccando per altro il risultato, finora D’Aversa lo ha infatti sempre utilizzato ad esclusione delle trasferte di Bologna e Cagliari.