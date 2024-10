Anteprima24.it - Eboli, Tommasetti: “No alla chiusura dei giudici di pace”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Idirimangano a”. Lancia un appello accorato il consigliere regionale della Campania della Lega, Aurelio, affinché la città della Piana del Sele non perda un presidio fondamentale, e non solo per quanto riguarda il funzionamento della giustizia. “Le notizie che ci giungono dstampa, riguardo la possibiledeidi, non vanno prese sottogamba – sottolinea – Ormai non si parla più di un rischio concreto, ma quasi di un dato di fatto, e sarebbe un duro colpo per la comunità. Inoltre sono preoccupato dal rallentamento della macchina della giustizia in un periodo già caratterizzato da mille difficoltà”.si riferisce anche alle conseguenze sulle attività della zona. “La struttura è collocata in un’area importante, che rappresentava una sorta di centro direzionale per