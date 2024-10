Dopo 38 anni lo Spirito di Assisi è ancora forte (Di venerdì 25 ottobre 2024) Assisi – La terra di San Francesco celebra il 27 ottobre il trentottesimo anniversario dello ‘Spirito di Assisi’ che ricorda lo storico incontro interreligioso di preghiera per la pace del 1986, voluto da San Giovanni Paolo II. Ricco il programma di quest’anno, che si apre oggi, alle ore 10.30, nella Sala della Spogliazione del palazzo vescovile di Assisi con un incontro di approfondimento con gli studenti, dal titolo "Lo Spirito di Assisi è giovane". Dopo il videomessaggio del vescovo Domenico Sorrentino ci sarà il dialogo con don Tonio Dell’Olio, presidente della Commissione Spirito di Assisi. Domani, dalle ore 8 alle ore 20, nella chiesa della Cittadella – Laudato sì preghiera continua per la pace. Domenica 27 ottobre, alle ore 12, nella Basilica superiore di San Francesco, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Sorrentino. Lanazione.it - Dopo 38 anni lo Spirito di Assisi è ancora forte Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)– La terra di San Francesco celebra il 27 ottobre il trentottesimoversario dello ‘di’ che ricorda lo storico incontro interreligioso di preghiera per la pace del 1986, voluto da San GiovPaolo II. Ricco il programma di quest’anno, che si apre oggi, alle ore 10.30, nella Sala della Spogliazione del palazzo vescovile dicon un incontro di approfondimento con gli studenti, dal titolo "Lodiè giovane".il videomessaggio del vescovo Domenico Sorrentino ci sarà il dialogo con don Tonio Dell’Olio, presidente della Commissionedi. Domani, dalle ore 8 alle ore 20, nella chiesa della Cittadella – Laudato sì preghiera continua per la pace. Domenica 27 ottobre, alle ore 12, nella Basilica superiore di San Francesco, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Sorrentino.

