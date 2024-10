Dopo 28 anni di partite in tv a pagamento, Milan-Napoli sarà gratis (Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - La decima giornata del massimo campionato italiano sta per 'riscrivere' la storia del calcio: martedì 29 ottobre alle 20:45, il match di Serie A Enilive tra il Milan di Fonseca e il Napoli di Conte sarà trasmesso per la prima volta gratuitamente in chiaro e in esclusiva su DAZN. Non accadeva dal 1996, quando l'ultimo incontro trasmesso in chiaro fu quello disputato il 13 aprile allo stadio Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria. Un'opportunità che rientra nel pacchetto "Try and buy" dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo per la trasmissione fino al 2029 del campionato di calcio di Serie A e che consente di poter trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione. Agi.it - Dopo 28 anni di partite in tv a pagamento, Milan-Napoli sarà gratis Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - La decima giornata del massimo campionato italiano sta per 'riscrivere' la storia del calcio: martedì 29 ottobre alle 20:45, il match di Serie A Enilive tra ildi Fonseca e ildi Contetrasmesso per la prima volta gratuitamente in chiaro e in esclusiva su DAZN. Non accadeva dal 1996, quando l'ultimo incontro trasmesso in chiaro fu quello disputato il 13 aprile allo stadio Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria. Un'opportunità che rientra nel pacchetto "Try and buy" dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo per la trasmissione fino al 2029 del campionato di calcio di Serie A e che consente di poter trasmettere un numero limitato di(fino a 5su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione.

