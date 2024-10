Inter-news.it - Dimarco-Cambiaso, le fasce dell’Italia si affrontano in Inter-Juventus – TS

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Federicoe Andrea, compagni con la maglia, si scontreranno nella partita tra. Il racconto di Tuttosport. SFIDA – Federicoe Andreasi scontreranno faccia a faccia nella partita delle ore 18 di domenica tra. L’esterno nerazzurro sarà il titolare della fascia sinistra nerazzurra, è l’unico a disposizione per Simone Inzaghi e probabilmente sarà costretto a giocare 90 minuti. Non proprio una buona notizia considerando quanto sta forzando in questo periodo trae Nazionale.invece è ancora in dubbio sul suo ruolo: ci sono due opzioni per Thiago Motta secondo Tuttosport., una sfida nella sfida SCONTRO –potrebbe partire sia da destra che da sinistra. Nel caso in cui venga inserito a destra sarà una sfida spalla a spalla con