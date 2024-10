Dazn trasmetterà Milan-Napoli in chiaro dopo le polemiche su Piracy Shield (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il sito di streaming Dazn, che ha i diritti di buona parte delle partite di Serie A in esclusiva, ha annunciato che martedì 29 ottobre alle 20:45 trasmetterà il match di campionato tra Milan e Napoli in chiaro. La visione sarà quindi permessa a tutti senza pagare nessun abbonamento, anche se ci sarà un limite massimo di persone che potranno registrarsi al sito e accedere al match. Dazn è recentemente stata criticata a causa di una segnalazione errata a Piracy Shield, il sistema automatico dell’Agcom che permette di chiudere automaticamente i siti pirata. La piattaforma aveva erroneamente reso indisponibile per circa 6 ore Google Drive in tutta Italia. Dazn mostrerà la Serie A in chiaro: come vedere Milan Napoli Una partita di Serie A tornerà a essere trasmessa in chiaro dopo 28 anni. Quifinanza.it - Dazn trasmetterà Milan-Napoli in chiaro dopo le polemiche su Piracy Shield Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il sito di streaming, che ha i diritti di buona parte delle partite di Serie A in esclusiva, ha annunciato che martedì 29 ottobre alle 20:45il match di campionato train. La visione sarà quindi permessa a tutti senza pagare nessun abbonamento, anche se ci sarà un limite massimo di persone che potranno registrarsi al sito e accedere al match.è recentemente stata criticata a causa di una segnalazione errata a, il sistema automatico dell’Agcom che permette di chiudere automaticamente i siti pirata. La piattaforma aveva erroneamente reso indisponibile per circa 6 ore Google Drive in tutta Italia.mostrerà la Serie A in: come vedereUna partita di Serie A tornerà a essere trasmessa in28 anni.

